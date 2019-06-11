Петрозаводская ТЭЦ заняла первое место в соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями "Газпром энергохолдинг"

С 3 по 7 июня на базе единого центра подготовки персонала ООО "Газпром энергохолдинг" в Москве прошли соревнования оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями Группы "Газпром энергохолдинг".

По итогам соревнований первое место заняла команда филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" с результатом 3737,4 баллов, на втором месте команда Красноярской ГРЭС-2 ПАО "ОГК-2", набравшая 3710,3 баллов, третье место — ТЭЦ-16 ПАО "Мосэнерго" (3657,6 баллов).

В соревнованиях участвовали шесть команд, представляющие генерирующие компании Группы — ПАО "Мосэнерго" (ТЭЦ-16 и ТЭЦ-27), ПАО "ТГК-1" (ТЭЦ-15 филиала "Невский" и Петрозаводская ТЭЦ филиала "Карельский"), ПАО "ОГК-2" (Красноярская ГРЭС-2 и Троицкая ГРЭС).

Программа соревнований традиционно состояла из семи этапов, в ходе прохождения которых участники демонстрировали знания нормативно-технической документации, уровень подготовки оперативного персонала котлотурбинного и электрического цехов, цеха ТАИ, химического цеха. В практической части команды демонстрировали уровень противопожарной подготовки и отрабатывали действия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим.

В этом году на соревнованиях впервые использовался тренажер, имитирующий работу котлотурбинного цеха ТЭС.

Неизменный интерес у участников вновь вызвали практические этапы. В ходе проверки уровня противопожарной подготовки команды боролись с условными возгораниями на электростанциях при аномально высокой температуре и сильном ветре.

На этапе "Оказание первой помощи пострадавшему" работу затрудняли "профессиональные травмированные" — участники добровольных спасательных отрядов, которые имитировали поведение пострадавших и свидетелей в реальных чрезвычайных ситуациях.

Справка

Соревнования оперативного персонала ТЭС — часть действующей системы подготовки персонала ООО "Газпром энергохолдинг", выявления перспективных сотрудников и формирования кадрового резерва. Корпоративные соревнования профессионального мастерства среди сотрудников оперативного персонала электростанций Группы "Газпром энергохолдинг" проходят с 2012 года. Цель проведения соревнований — повышение уровня профессиональной подготовки персонала в случае необходимости предотвращения аварий и для обеспечения надежности работы электростанций и энергосистемы в целом.