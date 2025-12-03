Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

В Санкт-Петербурге завершился ХII Всероссийский театральный конкурс «ТриумF», участие в котором приняли воспитанники творческой лаборатории »Театрум».

На конкурсе были представлены 37 спектаклей лучших детских театральных коллективов из Казани, Москвы, Ижевска, Орла, Петрозаводска, Симферополя, Липецка, Йошкар-Олы и других городов.

Творческая лаборатория «Театрум» привезла два спектакля — «Дневник Фокса Микки» Саши Черного и «Жили-Были карандаши» (автор Тамара Михеева).

— Юные артисты не оставили равнодушными никого. Зрители рукоплескали. Жюри от души смеялись и были очарованы игрой наших артистов. Результаты налицо. Эмоции переполняют и даже не пытаешься их сдерживать. Заслуженная победа — и не одна, а четырнадцать. Браво режиссеру Елене Политанской, — поделились впечатлениями в Лаборатории.

Больше всего наград собрал спектакль «Дневник фокса Микки». Он стал лучшим по решению детского жюри. В номинации «Лучшая роль второго плана« победил артист этого спектакля — Александр Филин. Он же удостоился специального приза от актера Сергея Фишера. Также жюри отметило спектакль в номинации «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая сценография». Специальный приз за актерскую заразительность и темпераментность получила Олеся Пахомова.

У спектакля «Жили-были карандаши» жюри отметило программку и афишу.

В номинации «художественное слово» победила Любовь Громова. Она же получила специальный приз актрисы Елены Нестеровой. В важной номинации «Признание коллег» победу присудили творческой лаборатории «Театрум».

