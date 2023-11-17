Петрозаводские барды соберутся субботним вечером в одном месте

Любители гитарной музыки могут посетит осенний марафон (18+)

Барды Петрозаводска соберутся вместе на авторском творческом фестивале «Осенний марафон», который пройдет в ближайшую субботу в заведении «Культура».

Перед зрителями выступят самые заметные авторы-исполнители карельской столицы.

Двери перед любителями гитарной музыки и авторской песни откроются 18 ноября в 16.00, сам же концерт, на котором перед зрителями выступят девять исполнителей, начнется в 17.00.