Петрозаводские библиотеки проводят благотворительную акцию по сбору детей в школу

В седьмой раз Централизованная библиотечная система Петрозаводска проведёт акцию «Благотворительный школьный базар».

Посвящена акция Дню знаний. Она стартует 1 августа 2025 года. Принять в ней участие могут как организации, так и просто жители города.

— С 1 по 31 августа все девять муниципальных библиотек будут собирать школьные принадлежности для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По завершении акции сотрудники передадут полученные дары воспитанникам и подопечным социальных учреждений и общественных организаций, — рассказали организаторы.

В списке получателей Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское сердце», «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», Социальный центр «Попечение» при храме святой великомученицы Екатерины, благотворительный фонд «Мама-Дом»;

Необходимые для учёбы вещи можно принести в любую из городских библиотек. Полный список можно посмотреть по ссылке. Телефон для справок: 74-50-41.