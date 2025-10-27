Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

АО «Петрозаводские энергетические системы» приступило к комплексной модернизации системы освещения в сквере имени Александра Шотмана. Все работы планируется завершить до 15 ноября.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, в рамках модернизации энергетики проведут целый ряд мероприятий, направленных на повышение как эстетики, так и безопасности общественного пространства. А именно: заменят две устаревшие торшерные опоры на новые, более эффективные и современные. Установят четыре дополнительных торшерных опоры по периметру сквера, что позволит равномерно осветить все пешеходные дорожки. Для создания архитектурно-художественной подсветки установят два специальных прожектора, которые будут освещать бюст Александра Шотмана.
Особое внимание при реализации проекта уделяется сохранению существующего благоустройства. Чтобы избежать раскопок и повреждения газонов, прокладку необходимого кабеля выполнили с применением передовой технологии — горизонтально направленного бурения (ГНБ). Этот бестраншейный метод позволил провести все работы с минимальным воздействием на территорию сквера.
Новое энергоэффективное оборудование сделает сквер более привлекательным и безопасным для отдыха горожан в темное время суток.
В центральном сквере Петрозаводска ранее восстановили освещение.