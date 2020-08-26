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Автошкола "Престиж": В Петрозаводске не хватает предупреждающих дорожных знаков

Новости. Экономика
10:10, 27 Августа 2020
фото: © "Престиж"
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Замечательно, когда на дороге установлены знаки.

Дорожные знаки наводят порядок в движении, обеспечивая нашу безопасность. Но иногда получается так, что "хотели как лучше, а получилось как всегда" – где густо, а где и пусто.

Вот жилой комплекс "Каскад" в Петрозаводске. Знаков тут – тьма!

Слава богу, что они не противоречат друг другу. Но при этом и дублирующих много. Организаторы движения, видимо, думают: "А вдруг кто не в курсе, что при выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения (п. 17.3. ПДД)?"

Для недогадливых поставили ещё знак 2.4. "Уступите дорогу".

Но я тревожусь! Что если водители не понимают значение этого треугольника?! Надо ещё что-либо-нибудь изобразить! Чтоб наверняка. Жалеть средства для обеспечения безопасности нельзя! Поэтому нужно перед каждым выездом-въездом во двор установить соответствующие знаки "уступите дорогу" и "главная дорога".

Опыт "Каскада" необходимо распространить на весь город, республику и страну! А то что ж получается, тут их с избытком, а, например, на Ключевой…

Едем вверх по ул. Ключевой. Перекрёсток Ключевая-Корабелов проезжаем прямо, по главной дороге (есть знак) буквально через 46 метров – Т-образный перекрёсток: ул. Ключевая–Ключевой проезд.

 

Никаких знаков приоритета! Значит, это перекрёсток равнозначных дорог. Но мы не будем пропускать помеху справа, никто ведь не пропускает.

А по идее, должны бы! Это же перекресток. Такие "невидимые" перекрёстки у нас встречаются. Ближайший – на ул. Антонова.

Знаков в городе не хватает, денег нет. Но зато в "Каскаде" их вдвое больше, чем нужно.

Не верите? Здесь есть ещё достопримечательности! Например, посмотрите на эту чудовищно длинную велодорожку, без конца и края! (сарказм)

 

Может нам ее на Книгу рекордов Гиннеса подать? Как самую короткую в мире. Вполне можем прославиться.

Но если зайти с другой стороны (см. следующее фото), то всё очень красиво. Пешеходная и велодорожка у горизонта органично сливаются в велопешеходную со смешанным движением.

И да, не забудьте снизить скорость! Впереди очень опасный перекрёсток!

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