Петрозаводские полицейские задержали курьера мошенников из Оренбурга

29-летняя жительница Оренбурга помогала мошенникам обманывать пожилых людей.
В полицию Петрозаводска обратилась пожилая петрозаводчанка. Женщина отдала крупную сумму курьеру мошенников.
Полицейские выяснили обстоятельства инцидента и установили личность курьера. Как оказалось, помогала аферистам 29-летняя жительница Оренбурга. Сотрудники МВД отправились в служебную командировку в северную столицу и задержали ее.
— В родном городе гражданка нашла через интернет незаконную подработку «курьером». От неё требовалось забирать деньги у пожилых людей и передавать их дальше, куда скажут. Под их руководством она отправилась в Санкт-Петербург, «на заработки». Мошенники-работодатели сняли ей квартиру. В течение тринадцати дней женщина проживала в чужом городе. За это время, по версии полиции, она забрала деньги у нескольких местных жителей, — рассказали в МВД Карелии.
Женщина успела побывать и в Петрозаводске: такси ей оплатили аферисты. В столице Карелии женщина-курьер забрала у местной жительницы 793 000 рублей. Деньги отвезла в Санкт-Петербург и передала их неизвестному лицу.
Устанавливается причастность подозреваемой к подобным криминальным эпизодам и точный ущерб, нанесённый потерпевшим.