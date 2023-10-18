Петрозаводские умельцы восстановили троллейбус, разбитый в ДТП с дорогим внедорожником

Белорусский троллейбус починили сотрудники петрозаводской фирмы «МС Трак».

Как сообщили в троллейбусном управлении, благодаря профессионалам из компании «МС Трак», отремонтирован кузов троллейбуса после резонансного ДТП. В скором времени должен прибыть специалист завода для восстановления электрооборудования.



«На троллейбусе был произведен ремонт рамы, замена боковины передней части кузова, замена лобового стекла, заднего остекления, ремонт панели приборов, а также восстановление бампера и капота», — сообщили ремонтники.



Напомним, 14 декабря прошлого года, в 13.40, в районе моста через реку Неглинку по улице Антикайнена внедорожник, двигаясь по встречной полосе на большой скорости, врезался в новый троллейбус белорусского производства.

15 декабря Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала подробности аварии, уточнив, что 74-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту №3. В результате пенсионер получил травмы и был госпитализирован.



Позже на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилась запись с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», где запечатлено, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Антикайнена в своей полосе со скоростью потока, а в районе моста автомобиль неожиданно выехал на «встречку», где и столкнулся с троллейбусом.



Как стало известно «Столице на Онего», водитель внедорожника почувствовал себя плохо за рулем: пенсионер потерял сознание и контроль над автомобилем. В результате произошло ДТП, где пострадал сам виновник аварии. Он госпитализирован с травмами.



