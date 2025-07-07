Петрозаводские управляющие компании нарушили более 100 правил содержания дворов

Специалисты «Службы заказчика» проверили качество обслуживания жилых домов в Петрозаводске.
Управляющие компании, ответственные за благоустройство придомовых территорий в Петрозаводске, нарушили 117 правил их содержания, заявили в администрации карельской столицы.
— За прошлую неделю «Служба заказчика» проверила содержание 225 многоквартирных домов. По итогам обследования сотрудники выявили 117 нарушений. Из них 60 относятся к покосу травы, а 37 — к ненадлежащему содержанию общего имущества, — отметили там.
Кроме того, эксперты обратили внимание на ветхость фасадов зданий, открытые чердаки и неубранные газоны.
В мэрии также добавили, что если управляющие компании не выполнят условия договора, горожане смогут обратиться за помощью в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед жильцами о проделанной работе.
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