Петрозаводские управляющие компании нарушили более 100 правил содержания дворов

Специалисты «Службы заказчика» проверили качество обслуживания жилых домов в Петрозаводске.

Управляющие компании, ответственные за благоустройство придомовых территорий в Петрозаводске, нарушили 117 правил их содержания, заявили в администрации карельской столицы.

— За прошлую неделю «Служба заказчика» проверила содержание 225 многоквартирных домов. По итогам обследования сотрудники выявили 117 нарушений. Из них 60 относятся к покосу травы, а 37 — к ненадлежащему содержанию общего имущества, — отметили там.

Кроме того, эксперты обратили внимание на ветхость фасадов зданий, открытые чердаки и неубранные газоны.

В мэрии также добавили, что если управляющие компании не выполнят условия договора, горожане смогут обратиться за помощью в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед жильцами о проделанной работе.