Врачи РБ СЭМП провели для коллег из отдалённых районов Карелии более 120 телеконсультаций по экстренным случаям

Экспертный центр действует на базе больницы в течение последнего года.

Врачи РБ СЭМП провели для коллег из отдалённых регионов Карелии более 120 телеконсультаций по экстренной хирургии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

— Специалисты центра провели 83 консультации по анестезиологии-реаниматологии, 11 — по нейрохирургии, 4 — по эндоскопии, а также 32 хирургических консультации, 6 из них — по торакальной хирургии, — рассказал глава ведомства Михаил Охлопков.

Отмечается, что в особо сложных случаях случаях рекомендации в онлайн-режиме давали эксперты федеральных клиник. Например, так было в январе, когда в Питкярантском районе туристический автобус попал в ДТП, в результате которого пострадало множество пассажиров.