Петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия

Хирурги Республиканской больницы им. В. А. Баранова провели сложную операцию для пациента, страдавшего мочекаменной болезнью.
Хирурги Республиканской больницы им. В. А. Баранова Руслан Симанов, Евгений Малышев, анестезиолог Владислав Кюне, а также операционная сестра Ольга Козлова провели малоинвазивную уретеролитотомию (операцию по удалению камня из мочеточника — прим. ред.), сделав три маленьких отверстия на пояснице пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
— Операция длилась два часа и прошла без осложнений максимально прецизионно (с высокой точностью — прим. ред.): специалисты видели все анатомические структуры и работали максимально аккуратно. Раньше подобную операцию выполняли четыре часа, — добавил он.
Уже через два часа после вмешательства пациент смог передвигаться по палате, а через день он был выписан из медучреждения.