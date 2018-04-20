Петрозаводских кадетов наградили знаками отличия "100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии"

В Петрозаводске воспитанников Президентского кадетского училища наградили юбилейными памятными знаками отличия "100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии", сообщается на сайте учреждения.

"За высокие показатели в учебе, спорте и общественной деятельности приказом командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Валериевича Картаполова от 19 февраля 2018 года №84 воспитанникам Петрозаводского ПКУ вручили юбилейные памятные знаки отличия "100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии", - сказано в сообщении.

Награждены: Никита Доскал, Иван Анхимов и Денис Тихонов.