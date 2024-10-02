Автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей в Петрозаводске

В карельской столице пройдут массовые проверки.

В субботу, 19 октября, петрозаводских водителей ждут массовые проверки, сообщили в паблике Госавтоинспекции города.



В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 19 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Как напомнили в источнике, с начала года в Петрозаводске произошло восемь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых три человека погибли и девять получили травмы.

Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями, подчеркнули в инспекции.