Петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров с начала года

Петрозаводский аэропорт Аэропорт «Петрозаводск» назвал топ-5 авианаправлений.
С начала года аэропорт «Петрозаводск» обслужил 75 тысяч пассажиров, сообщили в его официальном паблике в ВК. В авиагавани назвали самые популярные направления.
Так, самым востребованным остается город Москва. Туда летели 38 тысяч 582 пассажира.
— Москва — крупнейший транспортный узел России и главный хаб, который позволяет легко и быстро добраться практически в любую точку страны, а также зарубеж. Многие пассажиры используют рейсы из Петрозаводска в Москву для пересадок, деловых поездок и туризма, — рассказали в петрозаводском аэропорту.
Популярны у жителей Карелии Калининград и Минеральные воды — с начала года эти направления выбрали 9 тысяч 720 и 8 тысяч 820 пассажиров соответственно. Первый любят за приморский климат и красивую архитектуру. Второй — за источники и горнолыжные курорты.
Стабильно популярен город Сочи. На Черное море летали 4 тысячи 510 пассажиров. Относительно новое направление — Казань — тоже нашло своих поклонников. В старинный год летали 4 тысячи 290 пассажиров.
Напомним, сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец и Минеральные воды. .
Ранее стало известно, что дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы. Также увеличат и количество рейсов до Сочи. Осуществлять их будут не только с мая по сентябрь, но также в октябре и перед новогодними праздниками. А через год планируют запустить рейсы до столицы Белоруссии — Минска с частотой выполнения рейсов 1 раз в неделю.