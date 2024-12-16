Учреждение ежегодно выпускает сотни профессионалов своего дела.
Петрозаводский архитектурно-строительный техникум отмечает 80-летний юбилей, сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.
Учреждение ежегодно выпускает сотни профессионалов своего дела, которые обеспечивают функционирование городского хозяйства в республике. Это — строители, архитекторы, юристы, экономисты, квалифицированные рабочие.
«Поздравляем преподавателей и ветеранов педагогического труда, студентов и выпускников техникума с праздником! Желаем постоянного развития, успехов и достижения поставленных целей!», — написали в сообществе Минобразования республики.
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