Петрозаводский архитектурно-строительный техникум отмечает 80-летний юбилей

Обществоведение

Если бы я не знал помощника генерального директора Прионежской сетевой компании, журналиста, писателя, депутата Петрозаводского городского Совета Александра Ершова много лет, вовсе не подумал бы, что ему уже вот-вот стукнет шестьдесят.