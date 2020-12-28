Петрозаводский автотранспортный техникум закупит оборудование для обучения обработке металлов

Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводскмаш" - и карельское отделение Союза машиностроителей России выделили деньги на оборудование для подготовки специалистов по обработке металлов в Петрозаводском автотранспортном техникуме.

Об этом сообщила пресс-служба "Петрозаводскмаша".

"Финансовые средства, которые предприятие перечислило в Фонд содействия развитию ПАТТ, будут направлены на приобретение специализированного программного обеспечения (ПО) и компьютерной техники для формирования современной базы обучения студентов по специальностям, связанным с обработкой металлов. Новое ПО позволит ссузу на собственной базе осуществлять подготовку операторов станков с программным управлением", - говорится в сообщении.

Насколько востребованы такие специалисты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".