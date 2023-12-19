Петрозаводский автовокзал: «На территорию заезжают все перевозчики»

В карельском Министерстве транспорта и связи прокомментировали конфликт между руководством ГУП «Карелавтотранс» и частными перевозчиками.

О том, что владельцы частных пассажирских компаний, обслуживающих межмуниципальные маршруты в Карелии, отказываются работать с петрозаводским автовокзалом из-за кабальных условий договора, мы рассказали сегодня.

Как нам сообщили в пресс-службе Минтранса, на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая, чтобы отменялись или срывались рейсы. На территорию автовокзала в Петрозаводске заезжают все перевозчики, без исключения.

Эту информацию подтверждают и сами перевозчики: они действительно уходят в рейс с территории автовокзала, потому что в их маршрутных листах этот пункт указан первой точкой. Но при этом, утверждают предприниматели, их водители не получают диспетчерского обслуживания, а самое главное – билеты на их рейсы автовокзал не продает. Это подтверждают и в Минтрансе: «Сейчас приобретение билетов на междугородние рейсы осуществляется непосредственно в автобусах у частных перевозчиков, отправляющихся с перронов автовокзала». Как мы уже объяснили, это обстоятельство остается главным предметом недопонимания между частниками и руководством «Карелавтотранса».

Тем не менее, указывают в министерстве, сейчас вопрос активно решается:

«По поручению Минтранса республики ГУП РК «Карелавтотранс» проводится работа по заключению договоров на вокзальное обслуживание проработкой вопросов, поступивших от частных перевозчиков. Отметим, что ранее, договоры с частными перевозчиками заключался на время работы автовокзала по адресу пл. Гагарина д. 2 (ЖД вокзал г. Петрозаводска). Сейчас ведется процесс заключения договоров на вокзале по адресу Чапаева д. 3. Стоит отметить, что позиция Минтранса заключается в том, что необходимо обеспечить безопасное и качественное обслуживание жителей и гостей республики на введенном в эксплуатацию автовокзале для всех автоперевозчиков региона».

А тем временем жителей Карелии сегодня взбудоражило сообщение об отмене вилговских автобусов.