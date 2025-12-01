Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

Две петрозаводские школы представили Карелию на всероссийском конкурсе. Библиотекарь из десятой школы пробилась в финал в Москве.
Петрозаводская школа может получить звание самой читающей в России. Педагоги-библиотекари из двух школ города — Лидия Ужакова (школа № 10) и Зинаида Баева вместе с советником директора Ольгой Вязович (школа № 25) — приняли участие в масштабном всероссийском конкурсе.
Организатор — Российское общество «Знание» — ставил цель найти и поддержать лучшие практики, которые увлекают детей чтением. В борьбу вступили свыше 400 специалистов из всех регионов страны.
Конкурсный путь включал проведение мероприятий в школах и онлайн-защиту авторских методик перед федеральным жюри. По итогам этих испытаний педагог-библиотекарь Лидия Ужакова из петрозаводской школы № 10 вошла в число финалистов.
Право побороться за победу в очном формате она реализует на I Международном форуме школьных библиотекарей в Москве, где и станет известен абсолютный победитель конкурса.
