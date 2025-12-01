Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

Право побороться за победу в очном формате она реализует на I Международном форуме школьных библиотекарей в Москве, где и станет известен абсолютный победитель конкурса.

Организатор — Российское общество «Знание» — ставил цель найти и поддержать лучшие практики, которые увлекают детей чтением. В борьбу вступили свыше 400 специалистов из всех регионов страны. Конкурсный путь включал проведение мероприятий в школах и онлайн-защиту авторских методик перед федеральным жюри. По итогам этих испытаний педагог-библиотекарь Лидия Ужакова из петрозаводской школы № 10 вошла в число финалистов.

Петрозаводская школа может получить звание самой читающей в России. Педагоги-библиотекари из двух школ города — Лидия Ужакова (школа № 10) и Зинаида Баева вместе с советником директора Ольгой Вязович (школа № 25) — приняли участие в масштабном всероссийском конкурсе.

Две петрозаводские школы представили Карелию на всероссийском конкурсе. Библиотекарь из десятой школы пробилась в финал в Москве.

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

Десять автобусов закупят для Петрозаводска до конца года

Количество заражённых ВИЧ-инфекцией в Карелии уменьшилось до двух тысяч человек

Более 30 поправок, в том числе по статусу Кургана, внесено в Генплан Петрозаводска

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Водителя зажало в кабине после съезда в кювет двух фур на севере Карелии

Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.