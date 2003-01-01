Петрозаводский бизнесмен запатентовал посуду из камня

Камень обладает высокой теплопроводностью, поэтому посуда долго сохраняет тепло и холод.

Предприниматель из Петрозаводска Юрий Бекелев получил патент на промышленный образец «Рюмка (стопка) из природного камня». Об этом сообщили в Минэке республики.

Изделия производят из стеатита, который добывают в Карелии. Стеатит – это природная порода, также известная как «мыльный камень» или «талькохлорит», состоящая в основном из минерала талька. Он известен своей мягкостью, гладкой поверхностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Эти качества позволяют использовать стеатит для изготовления различных поделок, облицовки каминов, а после специальной термической обработки – для других целей, требующих высокой прочности и жаростойкости.

Стопки, бокалы и плиты имеют уникальный рисунок, они устойчивы к химическим веществам и безопасны для здоровья. Продукцию уже продают в России, Беларуси, Казахстане и на маркетплейсах. Получить патент предпринимателю помог Центр «Мой бизнес».

