Петрозаводский благотворительный фонд «Рекс» приостанавливает работу

Зоозащитники объявили сбор средств, чтобы закрыть долги организации перед ветеринарными службами.

Петрозаводский благотворительный фонд «Рекс», который помогает бездомным животным, объявил о приостановке работы из-за финансовых проблем. Об этом вчера, 6 июня, сообщили в паблике организации.

Сейчас под опекой фонда находится около 100 собак и кошек. Содержание такого количества животных требует более 500 тысяч рублей ежемесячно. Столько средств волонтерам не удается собрать.

Особенно остро стоит вопрос с долгами перед ветеринарными клиниками. В фонде рассказали, что за последние три недели фонд собрал 280 тысяч рублей из необходимых 872 тысяч. Остаток долга составил 592 тысячи рублей.

Волонтеры обратились к жителям Карелии с необычной просьбой - найти 2000 человек, которые смогут пожертвовать по 296 рублей. Такой суммы хватит, чтобы полностью погасить задолженность.

В комментариях под записью в соцсети отметились десятки жителей Карелии. Люди жертвуют разные суммы. Благодаря донатам за сутки удалось существенно снизить сумму долга. На момент публикации собрано 533 тысячи рублей.

Мы верим, что маленькие усилия делают огромное дело! Спасибо всем, кто помогает! – поблагодарили неравнодушных жителей республики в фонде.

Узнать, как можно помочь благотворительной организации, можно здесь.