Петрозаводский дом-интернат для ветеранов рассказал о работе в период отключения света

В Петрозаводском доме-интернате объяснили, что перебои с электричеством не сказались на работе учреждения, поскольку они использовали генератор.

Петрозаводский дом-интернат для ветеранов продолжал работу в обычном режиме во время аварий на городских электрических сетях. Об этом сообщает паблик учреждения.

Как пояснили в интернате, в аварийный период они пользовались генератором.

«Специалистами АО „ОРЭС-Петрозаводск“ в случае аварийных ситуаций на централизованных городских электрических сетях в срочном порядке в учреждение доставлялся автономный дизель-генератор, позволявший дому-интернату спокойно и бесперебойно работать», — говорится в посте.

Напомним, ранее сообщалось, что дом-интернат в Петрозаводске остался без света.