Петрозаводский фонд запустил уникальную платформу для поиска потерявшихся питомцев

По задумке авторов, сайт станет единой площадкой, где можно будет сообщить о потерянном и найденном питомце.

Петрозаводский фонд «Рекс» запустил платформу поиска домашних животных, сообщили 19 октября в паблике МИЛОСЕРДИЕ.RU.

По задумке авторов проекта, сайт станет единой площадкой, где можно будет сообщить о потерянном и найденном питомце.



На сегодяшний день, если собака или кот пропали, владельцы пишут во все городские паблики в соцсетях и тематические группы. Как отметили в сообществе, проблема заключается в том, что этих площадок слишком много: человек, который видел похожее по описанию животное, мог просто не увидеть пост в конкретной группе, или сообщение могло затеряться на фоне других.



«Теперь для поиска потеряшек будет отдельный сайт. Пока он работает в тестовом режиме, но уже есть первые обращения, причем не только о потерянных, но и о найденных животных», — написали в источнике.