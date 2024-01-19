Петрозаводский городской суд защитил права несовершеннолетнего с инвалидностью

Инстанция частично удовлетворила иск прокурора Сегежского района к Минздраву Карелии.

Петрозаводский городской суд частично удовлетворил иск прокурора Сегежского района в интересах несовершеннолетнего к Министерству здравоохранения Карелии, сообщили в пресс-службе инстанции.



Несовершеннолетний, являясь инвалидом, в силу наличия заболевания нуждается в бесперебойном обеспечении по жизненно важным показаниям лекарственным препаратом, а также медицинскими изделиями. Минздравом республики ребенок своевременно и в надлежащем объеме таковыми обеспечен не был.



Как подчеркнули в источнике, министерство обязано бесперебойно обеспечивать несовершеннолетнего соответствующим лекарством в полном объеме в течение всего периода нуждаемости, а также необходимыми медицинскими изделиями для ингалирования указанным препаратом, кроме обеспечения спейсером.



Решение суда в части обеспечения лекарственным средством было обращено к немедленному исполнению.