Петрозаводский юрист рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной»

Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52 Статьи
От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска
15 декабря, 14:30 Статьи
«Невероятные приключения Шурика»: дерзкий микс с пародиями на отечественную и голливудскую киноклассику
12 декабря, 16:40 Статьи
15 декабря, 19:00 Общество
Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу по делу о квартире народной артистки Ларисы Долиной. Решения ждет не только пострадавшая Полина Лурье, но и юристы.

фото: © Елена Афонина/ ТАСС

История Ларисы Долиной остается в центре внимания, как юристов, так и самых обычных жителей страны. Под воздействием мошенников народная артистка России продала квартиру, отдала аферистам деньги, а затем через суд смогла вернуть свою элитную недвижимость. В итоге покупатель Полина Лурье осталась без квартиры и денег. Сейчас она судится со звездой. И на ее стороне многие жители страны.

По словам экспертов, "схема Долиной" уже оказала существенное влияние на рынок купли-продажи вторичного жилья в России. Покупатели стали в разы чаще отказываться от покупки, если продают недвижимость пожилые или одинокие собственники. Вместе с юристом Юрием Романченко «Столица на Онего» разбиралась, что не так в этом деле, почему его считают несправедливым, к каким последствиям оно может привести. И самое главное – как не попасть в ситуацию Лурье.

Мы все потенциальные продавцы или покупатели недвижимости. Попасть на мошенников, как показывает практика, может любой. Только вот выйти из ситуации так, как это сделала народная артистка Лариса Долина, может не каждый. И это раздражает всех. Почему такая реакция?

- Я придерживаюсь версии, что, когда оспариваются сделки подобные, нарушаются права добросовестного приобретателя, в данном случае гражданки Лурье, - рассказывает Юрий Романченко. – Учитывая масштаб сделки, я имею ввиду сумму в сотню миллионов рублей, которая была отдана, явно чистота сделки соблюдалась. То есть были изучены документы, выписка с ЕГРН, документы основания и прочее. И в чём можно обвинить гражданку Долину, в чем сходятся многие юристы, что, когда эту квартиру она продавала, она уже ведь находилась под влиянием мошенников. То есть ее кто-то убеждал что-то сделать. И вот об этом убеждении она же никому не сказала. В этом вся беда.

Есть такое понятие у юристов - сломанная сделка. То есть сделку сломал суд, к примеру. Что это значит? То есть сделка была оспорена и возникло право на реституцию, либо двухстороннюю, либо просто реституцию. По реституции какие требования? Если сделка признается недействительной, либо ничтожной, то стороны имеют право встать в то имущественное положение, в котором они находились до совершения сделки: Долина с квартирой, Лурье с деньгами. В эпизоде с Долиной этого не произошло. У нас институт добросовестного приобретателя был поставлен в более, так сказать, низовое положение, чем институт Долиной как звезды, как известной медийной личности. Почему-то суды встали на ее сторону, исходя из того, что она была под влиянием.

И сейчас уже есть такое понятие, как «эффект Долиной», то есть эффект, вызванный распространением схемы, при которой продавец квартиры вскоре после её продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников и потерял денежные средства с продажи.

О том, как не стать жертвой этой схемы, читайте в статье.

