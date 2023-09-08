Петрозаводский кубинец Пабло станцевал латину вместе с детьми на городской площадке Костомукши

Известный в Петрозаводске танцор Пабло Колладо провел зажигательный мастер-класс на празднике 40-летия Костомукши.

Известный в Петрозаводске танцор и преподаватель, кубинец Pablo Collado провел 9 сентября по случаю 40-летия Костомукши зажигательный мастер-класс по латинским танцам.

Кубинец станцевал вместе с детьми на главной концертной площадке Костомукши у ДК «Дружба».

Как это было, смотрите в наших фото и видео.