Магазин «Настоящая мебель» в Петрозаводске закрылся и оставил десятки клиентов без заказов и денег

Покупатели известного магазина «Настоящая мебель» внесли предоплату, но так и не получили заказанную мебель. Как выяснилось, пострадавших почти два десятка. А магазины и вовсе закрылись.

Магазин «Настоящая мебель» имеет скандальную славу. Причем не только в Карелии, по всей России. В нем нередко нарушались сроки поставок. Причем люди вносили стопроцентную предоплату за товар. С получением товара потом возникали проблемы. Но сейчас, похоже, ситуация окончательно зашла в тупик. Причем не в сторону покупателей.

В «Столицу на Онего» обратился один из пострадавших. По его словам, обманутыми оказались его родители, которые заказали в магазине кухонный гарнитур.

— 1 сентября они внесли предоплату 100% в размере 80000 рублей, кухню должны были доставить в течении 60 рабочих дней. 30 ноября 2025 года пошли в магазин узнать, почему не доставляют кухню, так как на телефон не отвечали. В итоге магазин оказался закрытым — как в «Весне» на Чапаева, так и в «Лотос Плазе». Стали читать в интернете оказалось, что «Настоящая мебель» набрала предоплат и закрывает магазины по всей России, — рассказал мужчина.

Как рассказали «Столице на Онего» в Управлении Роспотребнадзора Карелии, компания «Настоящая мебель» им известна. Обращения по ней приходят регулярно — бывает, покупатели недовольны качеством мебели, но чаще продавец нарушал сроки доставки. Массу негативных отзывов можно найти в сети и сейчас.

— Заказывал кухню в августе 2025 года в Гоголевском центре. По договору 19.06.2025 должны были привезти. Просрочка 2 месяца. Никто ничего не знает, руками разводят, надо идти в суд. Бегите подальше от этой организации. История с невыполненными заказами и исчезновением магазина произошла в ноябре в Санкт-Петербурге. Без заказов и денег остались десятки клиентов.

Если до сентября, говорят в Роспотребнадзоре, удавалось разрешить вопросы, компания шла на досудебное урегулирование конфликта. К примеру, одна из пострадавших получила и мебель, и неустойку (практически в том же объеме, что и стоимость мебели), то с осени ситуация осложнилась. Количество жалоб копится, а наладить контакт с продавцом не получается. Сейчас в работе 17 обращений. Не только из Петрозаводска, но и из районов Карелии. Люди платили предоплату за мебель от 80 тытяч рублей и выше, в итоге денег не получали, и мебели тоже.

Сейчас ведомство ведет работу с обращениями, по каждому направляет в торговую компанию запрос, но с августа все письма возвращаются назад. По неофициальным данным, компания сейчас в стадии банкротства. Официально же — юридическое лицо действующее. Единственный выход — обращаться в суд. Сейчас готовится несколько исков. И уже заранее можно сказать, что они выигрышные, поскольку нарушение прав потребителей на лицо. Другой вопрос — как получить деньги. Ведь таких неисполненных заказов по всей России сотни — это миллионы рублей.

«Столица» поинтересовалась, как обезопасить себя от таких ситуаций в будущем, на что обращать внимание при заключении договора. В Роспотребнадзоре отметили, что защититься, действительно, сложно, поскольку договор, к примеру, у этой компании был составлен юридически грамотно, в магазинах был товар, можно было его рассмотреть и расспросить продавцов о качестве. Поэтому сомнений у потребителей не возникало.

Пострадавших, уверены в Роспотребнадзоре, много больше. Просто не все еще обратились за помощью в ведомство.