"Петрозаводский маньяк" отказался давать показания в суде

Обвиняемый в убийстве двух девушек Антон Ипатов отказался давать показания в суде, воспользовавшись конституционным правом.

Сегодня, 24 октября, в Верховном суде Карелии продолжились слушания по делу Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух петрозаводчанок, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, в избиении и краже.



В ходе судебного заседания Ипатов полностью признал свою вину в преступлениях и раскаялся в содеянном.



Давать показания Ипатов отказался. Прокурор зачитывает его показания из материалов дела.



Напомним, 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.



Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.



Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.