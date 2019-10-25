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Новости. Общество
12:22, 25 Октября 2019
фото: Следком Карелии

"Петрозаводский маньяк" рассказал, как убил двух девушек

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Ипатов рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.

В минувший четверг, 24 октября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Процесс ведет судья Денис Катанандов. На каждом заседании присутствующие слышат одну за другой страшные истории из жизни "петрозаводского маньяка".

В четверг заседание было особенно тяжелым для пострадавших: родителям рассказали, как Ипатов убивал их детей, за что он лишил жизни двух незнакомых ему девушек.

Сам подсудимый полностью признал свою вину в преступлениях и раскаялся в содеянном, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Его рассказ об убийствах и избиениях зачитал из материалов дела прокурор Сергей Скворцов.

Ипатов без всяких эмоций слушал прокурора, лишь рука подергивалась от пульсирующей вены, а напротив сидели родители убитых и изрезанных девушек и плакали.

Казалось, что не будет конца цинизму, жестокости и пьяному безумству. Выяснилось, что все преступления Ипатов совершил в пьяном угаре, выпив предварительно по 1,5-2 литра водки. В буквальном смысле, он не понимал, что творит. Люди, попадавшиеся на пути пьяного "петрозаводского маньяка", становились его жертвами.

"Я не помню про удары, пьян очень сильно был, - рассказал следователю Ипатов. - Последние два месяца я был в запое. Спиртное каждый день пил по 2 литра. Последние две недели провалы в памяти, в один день все сливается. Я предлагал Ксюше забрать меня подальше от города в деревню, чтобы отойти от пьянки, прийти в чувства".

Какие два вопроса задал Ипатов девушкам за несколько минут до их убийства, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-10-25 13:11:58
Достала эта морда (((((((((((((((((((((
zanoza
2019-10-25 13:03:49
Преступление совершённое в алкогольном состоянии-это преступление с отягчающими обстоятельствами! Засадить пожизненно, ведь понятно, что этот субъект опасен для общества!!!
кир
2019-10-25 13:12:21
zanoza, скостят срок. Чего ждать от либеральных? Да и мамка хлопочет, имея давние врачебные связи. Она и в предыдущей жизни этим занималась, выгораживая его ещё в школьном возрасте.
Неравнодушный
2019-10-25 12:43:19
Шумиха явно нездоровая какая-то создана.
кир
2019-10-25 12:34:42
Вся бесполезная шумиха вокруг этого дела затеяна, чтобы снизить срок максимально возможного наказания. У них установка, чтобы максимум не давать.
Гость
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