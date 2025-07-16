Петрозаводский медколледж начнет готовить стоматологов

Проблему нехватки кадров в детской стоматологии и не только обсудили во время Прямой линии глава республики и министр здравоохранения Карелии.

Известный факт, что записать ребенка к врачу в республиканский стоматологический центр сейчас очень сложно. Номерков ждут не один месяц.

— У нас не хватает в детской стоматологии 8 специалистов. Это очень много. Поэтому, исходя из этого, там очень большая очередность. Что мы решили? В первую очередь, благодаря Артуру Олеговичу и правительству республики Карелия, мы в этом году запустили курс по обучению фельдшеров стоматологических в Медколледже, — рассказал Михаил Охлопков.

Это одно из решений. Обучение — 2 года 10 месяцев, в отличие от обучения стоматологов с высшим образованием, которое займет 6-7 лет. Ждать столько мы не можем, подчеркнул глава Карелии.

— Все равно нужно привлекать специалистов из-за пределов Карелии. Нужна специальная программа, подпрограмма именно по врачам, детским стоматологам. Нужно выделять средства на приобретение жилья, нужно искать хороших кандидатов по стране и мотивировать их переезжать под это жилье в город Петрозаводск, который достаточно привлекательный для тех людей, которые переселяются. Поэтому других вариантов, пожалуй, нет. Посмотрим, сколько нужно денег, какое жилье мы будем покупать. Его сегодня достаточно, — добавил глава Карелии Артур Парфенчиков.

О чем еще шла речь на Прямой линии, читатье в статье.