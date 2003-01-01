Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

В воскресенье, 14 сентября, в Петрозаводске впервые прошли кирпичные игры.

Это городской квест, направленный на изучение архитектуры и истории Петрозаводска в игровой форме. Участники выполняют задания, связанные с архитектурными достопримечательностями и историческими фактами.

— Цель квеста — показать самые яркие архитектурные достопримечательности Петрозаводска, познакомить с интересными фактами из истории города, открыть имена кирпичных дел мастеров столицы, пробудить интерес к краеведению, — рассказали организаторы.

Идея проводить «кирпичные игры» пришла к создателям необычного петрозаводского музея кирпича. В коллекции более 70 клейм кирпичных мастеров, и все они собраны на территории республики. Они охватывают период 19 и первой половины 20 века, география клейм широчайшая: Англия, Швеция, Финляндия, Россия.

— Мы с удовольствием знакомим гостей и жителей Карелии с кирпичной историей нашено региона. А, вернее, через кирпич — с архитектурой, достопримечательностями, меценатами, мастерами, — говорят в музее.

Интересно, что размеры кирпича сложились исторически. Соотношения длин сторон стандартного кирпича близки к 1: 2: 4, а с учетом толщины кладочного шва это соотношение соблюдается практически идеально. Такие пропорции удобны для перевязки кладки. Абсолютные значения длины и ширины кирпича приспособлены и под размеры мужской кисти руки. Об этом и многом другом расскажут на выставке в музее. Многое узнать можно и во время «кирпичных игр». В первых приняли участие три команды. В них студенты, местные жители, краеведы, педагоги, люди разного возраста и с разным уровнем подготовки.

В ВК есть группа, которая называется «Кирпичная летопись Карелии». Она посвящена тем мастерам, которые практически забыты, но здания, построенные с помощью их кирпича, до сих пор радуют жителей.