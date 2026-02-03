Петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах»

Экс-депутат из Петрозаводска завершает работу над художественным романом, основанным на судьбе «красных финнов» — сторонников левого движения, переехавших в Советскую Карелию после гражданской войны в Финляндии.

Павел Сандберг — историк по образованию, сейчас он занимает пост проректора Карельского института развития образования. Как он рассказал «Столице на Онего», книгу пишет в свободное время — вечерами и сейчас, к примеру, взял двухнедельный отпуск. Это его первый опыт и большая мечта. Он более десяти лет собирал материалы в российских и финских архивах, включая Национальный архив Финляндии в Хельсинки. В основе сюжета — реальный персонаж, через личную историю которого показаны масштабные события и люди, сыгравшие ключевую роль в становлении Карелии, нашего города, и внесли вклад в различные сферы жизни.

— Я акцент сделал исключительно на художественное восприятие. При этом я как историк выверяю все исторические факты, для того, чтобы они были достоверны, — говорит Павел Сандберг.

Цель — создать художественное произведение, которое могло бы заинтересовать и молодого читателя, у которого сейчас нет дефицита информации.

— Она есть в избытке. Главная сложность теперь — в выборе и глубине ее осмысления. Если, когда я учился, источников информации было мало (преподаватель, лекции, библиотека), знание требовало усилий, то сейчас источников бесконечно много, но это часто приводит к поверхностности. Нужны новые формы художественной прозы, которые могли бы конкурировать с современными цифровыми источниками информации, — говорит Павел Сандберг.

По словам автора, уже готово около половины текста, включая финал. Ориентировочное название и точная дата публикации станут известны ближе к марту. Павел Сандберг считает, что книга можно использовать для экранизации в формате сериала.

К слову, биография самого автора тоже очень насыщенная событиями и местами работы. Напомним, Павел Сандберг ранее был депутатом Петрозаводского совета. Также руководил муниципальным предприятием ПЭС. С ним не продлили контакт из-за допущенных во время работы нарушений в расходовании средств. Сам экс-руководитель тогда заявил, что ему не стыдно за работу. Предприятие перевыполнило производственный план за 2016 год в девять раз и принесло городу 19, 5 миллиона рублей дохода. Позднее Павел Сандберг был директором АНО «Центр туризма и развития территорий». В 2023 году он баллотировался на пост мэра Петрозаводска.