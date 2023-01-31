Петрозаводский Отелло убил соперника пятью ударами кухонного ножа

В Петрозаводском городском суде расследуют уголовное дело об убийстве из ревности.

Прокуратура карельской столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города. Его обвиняют в убийстве.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 23 ноября 2022 года пьяный мужчина поссорился со своим знакомым у него на квартире.



Причиной конфликта стали сведения о связи между приятелем и супругой злоумышленника. Последний взялся за кухонный нож и не менее пяти раз ударил им мужчину в грудь и левое плечо.



От полученных ранений пострадавший скончался на месте, пишет прокуратура Карелии.

Во время предварительного расследования обвиняемого содержали под стражей. После того, как ему вручат копию обвинительного заключения, уголовное дело уйдет в Петрозаводский горсуд.



Мужчине грозит от шести до 15 лет колонии.