Петрозаводский патруль задержал магазинного вора после двух взломов

Мужчину поймали в районе Кукковки.

В Петрозаводске 28 мая в районе Кукковки поймали магазинного вора, который за ночь успел вломиться в два магазина. 29-летний мужчина сначала проник в магазин на Ключевой, где разбил входную дверь кирпичом. Оттуда он забрал лишь ящик с монетками из кассы.

Вторым объектом взлома стал магазин на Кукковке, в этот раз мужчина разбил двери найденным молотком, из магазина он забрал только сигареты и алкоголь. Сотрудники ППС приехали на второй вызов и увидели вора неподалёку от магазина. Благодаря фотороботу с первого взлома и записям камер они узнали нарушителя и поймали. Как выяснилось, в тот вечер ему просто не хватило денег на выпивку. И он решал добыть желаемое по-другому.

Для правоохранителей мужчина не чужой, ранее у него уже были нарушения. По фактам двух краж возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Нпомним, что в Карелии будут судить мужчину, который с топором бегал за детьми по двору.