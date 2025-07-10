Петрозаводский пенсионер хотел получить долларовую прибыль, но оказался обманут мошенниками

У мужчины украли более 100 тысяч рублей.

В Петрозаводске мошенники обманули 73-летнего пенсионера и украли у него более 100 тысяч рублей. По данным МВД Карелии, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Известно, что еще в феврале этого года неизвестные предложили пострадавшему подзаработать на инвестициях, на что пенсионер согласился. Под руководством мошенников он перевел более 9 тысяч рублей на сторонний счет, но так и не получил прибыли. Общение с мошенниками после этого прекратилось.

В июле потерпевшему позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и сказал пенсионеру, что на его брокерском счете лежит значительная сумма — 372 доллара. Ему сказали, что деньги можно вывести, но для этого потребуется внести комиссию в 100 тысяч рублей. Мужчину убедили в том, что комиссию он полностью вернет на счет вместе с долларовой прибылью, которую ему пообещали.