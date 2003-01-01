Петрозаводский пенсионер перехитрил телефонных мошенников и спас сбережения

Мужчина вовремя обратил внимание на подозрительные условия аферистов и не стал переводить им деньги.

69-летний житель Петрозаводска не поддался на уговоры телефонных аферистов, отказавшись переводить им деньги, сообщили в МВД Карелии.

— Пенсионеру поступил звонок с информацией о том, что на его имя пришла посылка. Для получения необходимо сообщить код из SMS. Мужчина это сделал. Почти сразу ему позвонила незнакомка и назвала себя представительницей портала «Госуслуги». Она поведала, что в личный кабинет заявителя осуществили вход злоумышленники. Для разрешения ситуации следует пообщаться с сотрудниками Росфинмониторинга — они подскажут, как действовать дальше, — рассказали в ведомстве.

Затем с горожанином связался неизвестный «специалист» и убедил его взять кредит на крупную сумму, после чего порядка 120 тысяч рублей едва не ушли на счёт преступников — ситуацию спасла блокировка банковской операции. Позднее, когда собеседник потребовал возобновить попытки перевода уже в 7 утра следующего дня, петрозаводчанин заподозрил неладное и рассказал о случившемся своей супруге — та незамедлительно позвонила в полицию.

Теперь в отношении аферистов возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Напомним, с 1 сентября жители Карелии могут назначать родственников или близких друзей своими помощниками для подтверждения банковских операций, чтобы не попасть под влияние злоумышленников.