Петрозаводский полицейский спас пенсионера от огненной смерти в авто

Полицейский помог водителю потушить внезапно загоревшийся автомобиль.

Инцидент произошел ранним утром на Ключевой, когда 70-летний петрозаводчанин ехал на своем автомобиле. Внезапно из-под обшивки рулевого колеса появился черный дым. Пенсионер остановил машину и попытался самостоятельно справиться с возгоранием, но не смог.

Ехавший мимо старший лейтенант полиции Дмитрий Рыжов увидел загоревшуюся легковушку. Он позвонил в экстренные службы, а сам отправился на помощь автолюбителю. Офицер сперва обесточил горевший автомобиль, а затем локализовал пламя.

Старший лейтенант Рыжов дождался пожарных, а после продолжил службу.

Автолюбитель поблагодарил полицейского, который помог предотвратить трагедию, рассказали в МВД Карелии.