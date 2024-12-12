Петрозаводский приют попросил горожан о помощи с очисткой нового выгула для собак

В Петрозаводском общественно приюте построили новый выгул для собак, но его еще предстоит очистить от стройматериалов.

В Первом Петрозаводском общественном приюте для животных построили новый выгул для собак. Как уточнили в группе приюта, теперь собаки из дальних вольеров и новой передержки смогут с радостью проводить время на свежем воздухе и в безопасности.

Но чтобы выгул полностью заработал, приюту нужна помощь неравнодушных людей. Территория еще не полностью готова для игр: ее необходимо очистить от остатков строительных материалов и старых вещей.

Чтобы помочь с уборкой, желательно надеть одежду, которую не жалко испачкать, и взять с собой термос с горячим чаем и перекус помогут поддержать силы. Перчатки для работы выдадут в приюте.

Подробную информацию можно узнать по номеру +7 (911) 664-24-06 (прием звонков с 14:00 до 18:00. Воскресенье — выходной).