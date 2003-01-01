Петрозаводский проект «Гнездышко» готовит семьи к будущему родительству

В Петрозаводской детской поликлинике № 1 уже два года реализуется проект для будущих родителей.

Его автор - врач — педиатр Татьяна Семенова. Главная цель — помочь будущим родителям подготовиться к новому периоду в жизни. Подчас молодые мамы и папы остаются один на один с новым маленьким человеком. И интернет в данном случае не в помощь: он может лишь напугать. «Столица на Онего» поговорила с автором проекта, расспросила, какие занятия проводят, кто может их посещать и есть ли спрос на такую помощь в Петрозаводске.

Проект с уютным названием «Гнездышко» и создан, чтоб стать поддержкой, говорит заместитель главного врача Городской детской поликлиники № 1 Татьяна Семенова.

— Мы подбираем уютные места для проведения мероприятия, потому что беременной женщине хочется то сесть поудобнее, то походить. Мы понимали, что это не должно занимать много времени. Также мы понимали, что мы можем им дать ту информацию, от которой они заскучают. Поэтому сразу пришла идея — давать не только полезную информацию, чисто медицинскую, ну и какую-то дополнительную, для всестороннего развития, актуальную и интересную, возникла идея приглашать все время гостей, не имеющих отношения к медицине, но закрывающих потребности молодых мам.

В качестве гостей мы приглашаем на встречу косметологов, диетологов, фитнес-инструкторов, слингомам, психологов, консультантов по грудному вскармливанию. Первая часть встречи состоит из общения на тему периода адаптации новорожденного к жизни после рождения, о тех симптомах, которые вызывают тревогу у молодых мамочек, таких как желтуха, высыпания, отказ от груди, поясняем, из-за чего это происходит, а потом переходим к развлекательной части, где можно у нас подвигаться и немного расслабиться. В общем, мы создали такое пространство, где люди у нас могут получить не только знания, но и эмоциональную поддержку, - говорит Татьяна Семенова.

