Петрозаводский «Пульс» одержал первую победу на Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов

Карельские спортсмены обыграли команду «Форвард» из Лодейного поля.

Команда «Пульс» одержала первую победу на Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» в Нижегородской области, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки.

Спортсмены 16-17 лет, воспитанники спортшколы № 6 Петрозаводска и тренера Дениса Попова в деревне Большой Суходол Нижегородской области принимают участие в третьем этапе соревнований.

Петрозаводская команда «Пульс» одержала победу над «Форвардом» из Лодейного поля со счетом 3:1.