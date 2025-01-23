Петрозаводский «Пульс» одержал первую победу на Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов

Карельские спортсмены обыграли команду «Форвард» из Лодейного поля.
Команда «Пульс» одержала первую победу на Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» в Нижегородской области, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки.
Спортсмены 16-17 лет, воспитанники спортшколы № 6 Петрозаводска и тренера Дениса Попова в деревне Большой Суходол Нижегородской области принимают участие в третьем этапе соревнований.
Петрозаводская команда «Пульс» одержала победу над «Форвардом» из Лодейного поля со счетом 3:1.
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