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Петрозаводский суд изменил правила приема исков из-за пандемии

Новости. Общество
15:58, 25 Октября 2021
фото: © Столица на Онего

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В Петрозаводском городском суде изменилась процедура приема документов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

С 25 октября Петрозаводский суд в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу изменил правила приема документов, в том числе исков. Документы просят направлять по почте либо в электронном виде. Об этом сообщается на сайте суда. 

Прием исковых (административных исковых) заявлений, иных процессуальных документов в суде будет осуществляться исключительно посредством почтовой связи, либо в электронном виде – через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде»  официального сайта Петрозаводского суда.

Также сообщается, что прием иных заявлений, обращений, жалоб и документов в Петрозаводском суде будет осуществляться посредством почтовой, электронной (petrozavodsky.kar@sudrf.ru) и факсимильной связи (ф.79-03-45).

На входе в суд проверяют температуру, просят соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты от ковида. 

Допуск на заседания лиц, не являющихся участниками судебных процессов, в том числе представителей СМИ, осуществляется только по предварительному согласованию с председательствующим по делу судьей, исходя из возможности обеспечения в зале судебного заседания соблюдения антиковидных правил.

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Комментарии

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Антон
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