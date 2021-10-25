Петрозаводский суд изменил правила приема исков из-за пандемии

В Петрозаводском городском суде изменилась процедура приема документов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

С 25 октября Петрозаводский суд в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу изменил правила приема документов, в том числе исков. Документы просят направлять по почте либо в электронном виде. Об этом сообщается на сайте суда.

Прием исковых (административных исковых) заявлений, иных процессуальных документов в суде будет осуществляться исключительно посредством почтовой связи, либо в электронном виде – через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта Петрозаводского суда.

Также сообщается, что прием иных заявлений, обращений, жалоб и документов в Петрозаводском суде будет осуществляться посредством почтовой, электронной (petrozavodsky.kar@sudrf.ru) и факсимильной связи (ф.79-03-45).

На входе в суд проверяют температуру, просят соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты от ковида.

Допуск на заседания лиц, не являющихся участниками судебных процессов, в том числе представителей СМИ, осуществляется только по предварительному согласованию с председательствующим по делу судьей, исходя из возможности обеспечения в зале судебного заседания соблюдения антиковидных правил.