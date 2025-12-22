Петрозаводский суд отказал Красулину-младшему в отсрочке многомиллионного штрафа

Петрозаводский суд рассмотрел ходатайство защиты бизнесмена Артема Красулина о рассрочке исполнения наказания.
Ходатайство в защиту Артема Красулина подал его адвокат. Он просил отсрочить выплату штрафа в 6 миллионов рублей на год.
— Учитывая цели уголовного наказания, в том числе восстановление социальной справедливости и исправление осужденного, отсутствие исключительных оснований для неисполнения приговора в удовлетворении ходатайства отказано, — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Напомним, за передачу взятки сотруднику ФСБ Артема Красулина приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также ему назначен штраф в размере 6 миллионов рублей.
Напомним суть дела обоих Красулиных. Экс-депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин вместе с сыном Артемом обвинялись в даче взятки в сумме 200 тысяч рублей из предварительно оговоренных не менее 600 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по РК за своевременное информирование о проведении в отношении Красулина-старшего оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при организации поставок общественного питания в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова». После передачи очередной части взятки 28 мая 2024 года отец и сын Красулины были задержаны правоохранительными органами. Сначала сообщалось, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. В ходе разбирательства из объема обвинения исключили этот пункт. Дело Артема Красулина было переквалифицировано из «дачи взятку» в «посредничество». Прокуратура пыталась оспорить приговор, настаивая на реальном наказании для Артема Красулина в 7 лет колонии строгого режима. Но Верховный суд оставил приговор в силе.