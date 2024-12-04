Петрозаводский суд выразил благодарность горожанам за проявленную бдительность

После получения информации, размещенной в социальных сетях, работники суда приняли меры по уборке контейнерной площадки.

В социальных сетях 6 декабря была размещена информация о документации, содержащей персональные данные жителей, обнаруженной в свободном доступе на контейнерной площадке около здания Петрозаводского городского суда.



Как сообщили в пресс-службе судов Карелии, после получения информации работники суда незамедлительно приняли меры по уборке контейнерной площадки. Корреспонденция была уничтожена.



В пресс-службе отметили, что судебная корреспонденция в инстанции уничтожается строго в установленном законом порядке.



Руководством суда по данному факту проводится как служебная проверка, так и проверка деятельности клининговой компании, обслуживающей помещения суда.



«Петрозаводский городской суд выражает благодарность гражданам за проявленную бдительность!», — написали в источнике.

Напомним, ранее горожане возмутились увиденным на контейнерной площадке около здания суда.