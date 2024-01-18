Петрозаводский суд взыскал с виновника более 1,8 млн рублей

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

Петрозаводский городской суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего уроженца Петрозаводска.

В октябре 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за повторное управление автомобилем без права вождения, а в ноябре — к уголовной ответственности за управление таковым в состоянии опьянения.

За совершение указанных правонарушений мужчине назначили штрафы. Кроме того, он был лишен права управления транспортом, однако должных выводов для себя не сделал и в один из дней в декабре того же года вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, отстранившими его от управления.

Суд назначил виновному принудительные работы сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из зарплаты осужденного 10% в доход государства с лишением на 4 года 6 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, в соответствии с требованиями закона о конфискации принадлежащего мужчине авто как орудия преступления, учитывая, что таковой на момент рассмотрения дела был продан, суд по определению оценочной экспертизы взыскал с виновника сумму стоимости «Toyota Camry» — более 1,8 млн рублей.