Петрозаводский суд взыскал с жительницы излишне выплаченное детское пособие

В инстанции рассмотрели дело о неосновательном обогащении.

В Петрозаводском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования о взыскании неосновательного обогащения, сообщили в пресс-службе инстанции.

В августе 2023 года жительница обратилась в ОСФР Карелии с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при этом в заявлении не была заполнена графа о месте работы супруга.



По итогам рассмотрения заявления женщине было назначено ежемесячное пособие на двух несовершеннолетних детей.

В ходе последующей ведомственной проверки обнаружили, что супруг ответчицы на момент подачи заявления являлся военнослужащим и имел соответствующий трудовой доход, величина которого исключала наличие оснований для назначения пособия.



В ходе судебного разбирательства ответчица пояснила, что при подаче заявления в электронном виде она не указала сведения о месте работы супруга из-за невнимательности.

Суд взыскал с жительницы денежные средства в счет ранее излишне выплаченного пособия в общей сумме более 320 тысяч рублей.