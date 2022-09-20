Петрозаводский священник бесплатно молится за мобилизованных из Карелии

Православный священник Константин Савандер предлагает свою помощь мобилизованным и контрактникам, участвующим в специальной военной операции.

Как пишет Отец Константин Савандер на своей странице в соцсети, он уехал сдавать сессию в Вологодскую семинарию, но молиться за людей перед Вологодским Святынями он не прекращает, особенно за тех, кого призвали.

«Имена их присылайте сообщением, и денег не нужно», - пишет священник.

При этом Савандер продолжает сбор средств на строительство колокольни на Ключевой.

Ранее Константин Савандер показал, как будет выглядеть часовня, которую он собирается восстановить в центре Петрозаводска.