Петрозаводский театр стал обладателем президентского гранта

Определили победителей первого грантового конкурса 2024 года.

Театр поэзии «Кредо» Петрозаводска выиграл президентский грант, сообщили в паблике городской администрации.



На заседании Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив 20 декабря определили победителей первого грантового конкурса 2024 года. Одним из них стал театр поэзии «Кредо» Петрозаводска. Он вошел в число шести финалистов из Карелии.



Как рассказали в группе, команда проекта «Творческая этнолаборатория «Многоликий финно-угорский мир» набрала по итогам экспертной оценки 82 балла.



Так, в 2024 году в Карелии, Удмуртии, Коми и Марий Эл проведут занятия по созданию аксессуаров и костюмов на основе традиций народов этих регионов. В Петрозаводске состоится форум с приглашением артистов, музыкантов, этнодизайнеров из Ижевска, Сыктывкара и Звенигово.



В рамках инициативы запишут аутентичные фольклорные мелодии и организуют гастроли творческих коллективов Петрозаводска по финно-угорским регионам России.



Кроме того, команда выпустит нотный сборник и календарь на 2025 год, где представит традиционные костюмы всех регионов-участников проекта.



Проект станет продолжением форума «Малая родина – родник души человека», который прошел по инициативе МРОО «Театр поэзии «Кредо» в 2020-2021 годах при поддержке Фонда президентских грантов в семи регионах России.