Петрозаводский университет приглашает на открытые онлайн-лекции

Жителей карельской столицы приглашают на онлайн-лекции в Открытый университет ПетрГУ.

Петрозаводский государственный университет приглашает на открытые онлайн-лекции. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы со ссылкой на информацию вуза. Среди предложенных тем — история России и Карелии, литература, архитектура, живопись, психология, педагогика, садоводство и другие. Также Открытый университет предлагает курсы по фотографии, иностранным языкам и компьютерным технологиям.

«Каждый семестр к уже популярным циклам добавляются новые. Лекции читают преподаватели ПетрГУ. Свои предметы они наполнили особым, авторским содержанием», — сообщают в мэрии.