Петрозаводский "Водоканал" борется с изношенностью сетей и внедряет современные технологии

Об этом, а также о работе предприятия в целом рассказал главный управляющий директор АО "ПКС-Водоканал" Александр Софронов.

- Мы не скрываем, что изношенность сетей, которые мы взяли в аренду 13 лет назад, в то время составляла от 75 до 90 процентов. Можно было пойти двумя путями: переложить все сети, и на тот объем инвестиций, что мы вложили в водоподъем и очистку стоков, наверное, можно было проложить половину новых сетей в городе, - рассказал Александр Софронов. - Но все же первоочередной задачей мы сочли качество питьевой воды – именно такую задачу поставили власти города, которым дали наказ жители Петрозаводска. Следующий этап – заниматься сетями. У нас есть инвестиционная программа, и мы будем постепенно, порядка 10 километров в год, менять сети. Есть различные методики определения их состояния, и техника сегодня позволяет смотреть качество сетей, не вскрывая почвогрунт. Мы будем анализировать и менять те участки, которые находятся под угрозой выхода из строя. Проблемы, конечно, существуют, но у нас работает высококвалифицированный персонал, которым мы гордимся.

Подробности – в нашем материале.

На правах рекламы