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Петрозаводский водоканал отмечает 88-летие своего образования

Новости. Общество
12:23, 16 Июня 2023
фото: © «РКС-Петрозаводск»

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За процессами жизнеобеспечения горожан круглосуточно стоит труд десятков сотрудников «ПКС-Водоканал".

В эту субботу, 17 июня 2023 года, исполняется 88 лет со дня образования водоканала в городе Петрозаводск. Свою историю предприятие начало в 1935 году, когда в столице Карелии был издан приказ о введении в эксплуатацию первой линии городского водопровода, которую в то время из-за нехватки металла делали из дерева.

Теперь, почти девяносто лет спустя, дерево уверенно заменили профильными материалами. Участки же деревянного водопровода можно встретить разве что при земельных работах или устранении повреждений на сетях.  Петрозаводск стал современным и красивым. Более чем в 300 раз увеличился объем линий водоснабжения и водоотведения. Так, если в 1935 году водопровод занимал 2,7 км, то к 2023 году сети водоснабжения проложены на почти 479 км, канализации – около 401 км. Вместо 30 сотрудников, которые в 30-х годах работали в водоканале, сегодня обслуживанием городских сетей занимается 585 человек.

Силами этих людей в режиме 24/7 жители Петрозаводска обеспечиваются водоснабжением и водоотведением. Специалисты компании идут в ногу с актуальными технологиями и проводят модернизацию инфраструктуры.  18 лет водоканал входит в группу компаний «РКС-Петрозаводск». За это были реконструированы водозаборные очистные сооружения, а после реновации канализационных очистных сооружений объект получил соответствие международным нормам ХЕЛКОМ.

«ПКС-Водоканал» сегодня – это современное предприятие, действующее во благо горожан. В 2022 году компания приступила к реализации концессионного соглашения и на протяжении 30 лет будет работать над развитием сетей водоснабжения и водоотведения Петрозаводска. Сумма вложений в городские коммуникации за этот период составит более 5 млрд рублей. Участвует предприятие и в крупной реновации Октябрьского района, после которой современный облик получит один из старейших районов столицы Карелии.

"За процессами жизнеобеспечения горожан круглосуточно стоит труд десятков сотрудников «ПКС-Водоканал». Специалисты в любую погоду и в любое время года делают все возможное, чтобы быт петрозаводчан и работа инфраструктурных объектов были наполнены комфортом. Предприятие гордится теми проектами, которые реализует во благо жителей города и готово не останавливаться на достигнутом, уверенно продвигаясь к новым вершинам. Благодарю коллег за работу и желаю здоровья, успехов и благополучия», – отметил главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

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