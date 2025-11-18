Петрозаводский вокальный ансамбль завоевал ГРАН-ПРИ на конкурсе искусств в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершился lX фестиваль-конкурс искусств «STAR KIDS».

Участие в нем принимали более 50 вокальных коллективов страны, в том числе юные артисты из Карелии.

Наивысшую награду конкурса завоевали вокалисты из Петрозаводска. ГРАН-ПРИ получила солистка Мария Кокачева. «Меня выбрали среди всех таких талантливых детей, значит всё, что я делаю, было не зря», — написала девушка в соцсетях.

Также ГРАН-ПРИ вручили группе «Дети музыки» (вокальное объединение «Новые имена»). Как рассказала руководитель коллектива, конкуренция была невероятно высокой, а требования — строжайшими.



— Мы безмерно счастливы и гордимся нашими юными звёздочками. Это огромный шаг и заслуженный успех. Оба наших номера, получивших ГРАН-ПРИ, отличались от всех номеров своей самобытностью, задумкой. Песня — это прежде всего история, которая должна откликнуться в сердцах зрителей, ведь именно для этого мы и выходим на сцену. Ждали ли мы высшей награды? Не буду лукавить) Мы ждём всегда, но, услышав все номера претендентов, я была восхищена и поймала себя на мысли, что совершенно не расстроюсь, если кубок достанется не нам, ведь многие очень достойно себя показали. Услышав, что ГРАН -ПРИ среди солистов достается нашей Маше, мы были безумно счастливы! Вскочили с мест, прыгали, как дети, и обнимались. Когда ведущий объявил, что среди ансамблей тоже будет кубок ГРАН-ПРИ и он достался нам, радости не было предела! Когда твой труд так высоко оценивают настоящие профессионалы, то это дает определенный толчок. Появляется еще больше сил, вдохновения и любви к своему делу. Горжусь своими девочками, — поделилась руководитель коллектива Анна Рендакова со «Столицей».